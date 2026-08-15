У Трампа обратились к Apple с призывом не покупать микросхемы у Китая

Администрация Трампа не хочет, чтобы Apple покупала микросхемы памяти у Китая. При этом компания может сделать это в любом случае.
Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Wall Street Journal.
Как пишет WSJ, ненасытный спрос на компьютерную память со стороны компаний, которые создают центры обработки данных для искусственного интеллекта, привел к дефициту этого критического важного компонента и стремительному росту цен на доступную продукцию.
Повышение цен вынуждает Apple и других производителей потребительской электроники значительно повышать цены на свою продукцию. Чтобы смягчить дефицит поставок, Apple обращается к китайским производителям.
"Администрация Трампа не поддерживает это. Должны быть другие решения проблемы с памятью, но использование американскими компаниями китайской памяти - не лучший вариант", - сказал Лютник после посещения завода Apple в Хьюстоне.
На вопрос, передал ли он это сообщение компании Apple, Лютник ответил: "Без всяких оговорок".
По словам источников, знакомых с ходом испытаний, Apple тестирует чипы памяти, произведенными китайскими компаниями CXMT и Yangtze Memory Technologies, что может стать первым шагом к их использованию в устройствах Apple, продаваемых в Китае.
Напомним, сегодня Reuters сообщило, что США готовятся заявить 35 странам, что они должны выбрать сторону в гонке искусственного интеллекта между Америкой и Китаем, который конкурирует.
В случае, если выбрать обе стороны, это может грозить исключением из коалиции, которую возглавляют США.
Также мы писали, что США намерены получить право принудительно выключать опасный искусственный интеллект. Это может произойти в случае, если будет принят новый законопроект.