США чи Китай. Вашингтон поставить десятки країн перед вибором у гонці ШІ, - Reuters

США готуються заявити десяткам країн, що вони мають вибрати бік у гонці штучного інтелекту між Америкою та Китаєм, який конкурує. Якщо вибрати обидві сторони, це загрожує виключенням із коаліції під керівництвом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання посилається на проект листа, який підготовлено Держдепартаментом та адресовано 35 країнам, які підписали у липні "Заяву про можливості ІІ" (AI Opportunity Statement).

До цього числа (кому може бути адресовано листа) входять учасники необов'язкової рамкової ініціативи Pax Silica, а також інші країни, які виявили бажання погодити співпрацю у сфері ШІ з Вашингтоном.

Зазначимо, що ініціатива Pax Silica покликана захистити ланцюжки поставок, необхідних розвитку ШІ. Тут йдеться починаючи від напівпровідників та критично важливих мінералів до енергетики та самих ШІ-моделей. Поки що декларацію підписали близько двох десятків країн, включаючи Японію, Австралію та Південну Корею.

Як пише Reuters, чинячи тиск на партнерів з метою змусити їх обрати сторону, США сподіваються позбавити Китай ресурсів у гонці за створення найдосконалішого штучного інтелекту, який може бути використаний для військової чи економічної переваги.

У липні глава Китаю Сі Цзіньпін створив конкуруючу "Всесвітню організацію співробітництва в галузі ШІ" (World Artificial Intelligence Cooperation Organization), просуваючи технології Пекіна як виклик впливу США в секторі, що стрімко розвивається.

На даний момент Казахстан є поки що єдиною відомою країною, яка приєдналася до обох ініціатив, що викликало тривогу у Вашингтоні.

"Бути частиною всього - значить не бути частиною нічого. Підписання декларації Pax Silica - це не просто вступ до організації, а зобов'язання. Це неможливо поєднувати з членством у дублюючих ініціативах, вимоги яких суперечать нашим власним", - йдеться у листі.

Крім того, у зверненні країнам пропонується "усвідомлено зробити вибір" у питанні співробітництва у сфері ШІ. При цьому Reuters поки що не змогло встановити, коли саме США мають намір направити цей лист і чи він може бути змінений до відправки.