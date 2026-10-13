У Трампа не змогли чітко сказати, чи припинили США надання розвідданих Україні

У Трампа не знають

Журналіст прямо запитав Захарію: чи припинили США передавати розвідувальну інформацію Україні?

На що прессекретарка Білого дому не змогла надати чіткого формулювання.

"Мені потрібно буде з'ясувати це питання та надати вам відповідь", - сказала вона.

Припинення обміну розвідданими

Раніше РБК-Україна писало, що під час переговорів представники США погрожували припинити передачу Україні розвідданих, якщо Сили оборони не зупинять удари по російських НПЗ.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що попри напруженість у відносинах із Вашингтоном, обмін розвідувальною інформацією між Україною та США триває.