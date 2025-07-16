У Трампа згортають тисячі військ Нацгвардії в Лос-Анджелесі після протестів

Адміністрація президента США Дональда Трампа припиняє розгортання 2 тисяч військовослужбовців Нацгвардії в Лос-Анджелесі. Військових перекинули для припинення протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Шона Парнелла, якого цитує The Associated Press.

Військовим було доручено охороняти федеральні будівлі та охороняти імміграційних агентів під час проведення ними арештів.

Загалом в Лос-Анджелесі було розгорнуто приблизно 4 тисяч військовослужбовців Національної гвардії та 700 морських піхотинців США. Поки що незрозуміло, як довго залишаться решта.

Протести в Лос-Анджелесі

Президент США Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, одразу ініціював кампанію з депортацій мігрантів. Це рішення викликало протести проти нього та віцепрезидента Джей Ді Венса.

На початку червня в Лос‑Анджелесі протестувальники вийшли на вулиці після затримання щонайменше 118 мігрантів імміграційною службою. У відповідь Трамп наказав розгорнути Нацгвардію, щоб припинити заворушення. Ці війська перебували під керівництвом штату Каліфорнія.

Губернатор Каліфорнії заявив, що рішення президента є незаконним та назвав введення військ "захопленням влади".

Спочатку суд заборонив Трампу використання Нацгвардії в Лос‑Анджелесі, проте потім Білий дім досяг перемоги в апеляційній інстанції.

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