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У Трампа згортають тисячі військ Нацгвардії в Лос-Анджелесі після протестів

Лос-Анджелес, Середа 16 липня 2025 02:40
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У Трампа згортають тисячі військ Нацгвардії в Лос-Анджелесі після протестів Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністрація президента США Дональда Трампа припиняє розгортання 2 тисяч військовослужбовців Нацгвардії в Лос-Анджелесі. Військових перекинули для припинення протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Шона Парнелла, якого цитує The Associated Press.

Загалом в Лос-Анджелесі було розгорнуто приблизно 4 тисяч військовослужбовців Національної гвардії та 700 морських піхотинців США. Поки що незрозуміло, як довго залишаться решта.

Військовим було доручено охороняти федеральні будівлі та охороняти імміграційних агентів під час проведення ними арештів.

Протести в Лос-Анджелесі

Президент США Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, одразу ініціював кампанію з депортацій мігрантів. Це рішення викликало протести проти нього та віцепрезидента Джей Ді Венса.

На початку червня в Лос‑Анджелесі протестувальники вийшли на вулиці після затримання щонайменше 118 мігрантів імміграційною службою. У відповідь Трамп наказав розгорнути Нацгвардію, щоб припинити заворушення. Ці війська перебували під керівництвом штату Каліфорнія.

Губернатор Каліфорнії заявив, що рішення президента є незаконним та назвав введення військ "захопленням влади".

Спочатку суд заборонив Трампу використання Нацгвардії в Лос‑Анджелесі, проте потім Білий дім досяг перемоги в апеляційній інстанції.

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