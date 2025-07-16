ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа сворачивают тысячи войск Нацгвардии в Лос-Анджелесе после протестов

Лос-Анджелес, Среда 16 июля 2025 02:40
UA EN RU
У Трампа сворачивают тысячи войск Нацгвардии в Лос-Анджелесе после протестов Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация президента США Дональда Трампа прекращает развертывание 2 тысяч военнослужащих Нацгвардии в Лос-Анджелесе. Военных перебросили для пресечения протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Шона Парнелла, которого цитирует The Associated Press.

Всего в Лос-Анджелесе было развернуто около 4 тысяч военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев США. Пока непонятно, как долго останутся остальные.

Военным было поручено охранять федеральные здания и охранять иммиграционных агентов во время проведения ими арестов.

Протесты в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, сразу инициировал кампанию по депортации мигрантов. Это решение вызвало протесты против него и вице-президента Джей Ди Вэнса.

В начале июня в Лос-Анджелесе протестующие вышли на улицы после задержания по меньшей мере 118 мигрантов иммиграционной службой. В ответ Трамп приказал развернуть Нацгвардию, чтобы прекратить беспорядки. Эти войска находились под руководством штата Калифорния.

Губернатор Калифорнии заявил, что решение президента является незаконным и назвал введение войск "захватом власти".

Сначала суд запретил Трампу использование Нацгвардии в Лос-Анджелесе, однако затем Белый дом одержал победу в апелляционной инстанции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Лос-Анджелес
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия