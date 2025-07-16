У Трампа сворачивают тысячи войск Нацгвардии в Лос-Анджелесе после протестов

Администрация президента США Дональда Трампа прекращает развертывание 2 тысяч военнослужащих Нацгвардии в Лос-Анджелесе. Военных перебросили для пресечения протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Шона Парнелла, которого цитирует The Associated Press.