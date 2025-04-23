У Трампа згорнули розслідування звірств РФ в Україні, - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа розформувала групу, яка займалася розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні. Посаду координатора групи скоротили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як зазначає видання, Білий дім скоротив роботу групи Міністерства юстиції з розслідування воєнних злочинів РФ та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.
За словами двох співрозмовників видання, у Трампа також скоротили посаду координатора групи для збору розвідданих про звірства Росії в Україні. Ця посада була створена Конгресом на двопартійній основі.
Як повідомили WP три нинішні і колишні посадовці США, також розпущено міжвідомчу робочу групу під керівництвом цього координатора.
Експерти вважають, що такі дії сигналізують союзникам і супротивникам про зменшення ролі США як глобального голосу за верховенство права.
"Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни", - сказав Елі Розенбаум, колишній керівник групи з розслідування воєнних злочинів Мін'юсту США, який пішов у відставку в січні 2024 року.
Офіс директора національної розвідки (ODNI), якому підпорядковувався координатор, не надав коментар.
Нагадаємо, що минулого місяця США припинили надання допомоги Україні, а також обмін розвідданими. Втім, згодом постачання зброї було відновлено.
Як повідомляють західні ЗМІ, в адміністрації Трампа зараз не обговорюють продовження допомоги Україні. Допомога, яка була ухвалена за президентства Джо Байдена, закінчується.
Після повернення Дональда Трампа до Білого дому США вийшли з міжнародної групи під керівництвом ЄС, яка була створена, щоб покарати Москву за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну.
Також США припинили роботу ініціативи з пошуку українських дітей, яких депортувала РФ.
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