У Трампа свернули расследование зверств РФ в Украине, - WP

Как отмечает издание, Белый дом сократил работу группы Министерства юстиции по расследованию военных преступлений РФ и отменил программу ареста активов российских олигархов, попавших под санкции.

По словам двух собеседников издания, у Трампа также сократили должность координатора группы для сбора разведданных о зверствах России в Украине. Эта должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе.

Как сообщили WP три нынешние и бывшие чиновники США, также распущена межведомственная рабочая группа под руководством этого координатора.

Эксперты считают, что такие действия сигнализируют союзникам и противникам об уменьшении роли США как глобального голоса за верховенство права.

"Это очень тревожный отход от обязательства США привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самом кровавом конфликте, который Европа видела со времен Второй мировой войны", - сказал Эли Розенбаум, бывший руководитель группы по расследованию военных преступлений Минюста США, который ушел в отставку в январе 2024 года.

Офис директора национальной разведки (ODNI), которому подчинялся координатор, не предоставил комментарий.