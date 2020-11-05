У Трампа заявили о планах подать иск по выборам на федеральном уровне

Фото: Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (cont.ws)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне. По его словам, это будет второй судебный иск.

Об этом сообщает издание Mirror.

Юрист пообещал сначала искать "мертвые души" на выборах в штате Пенсильвания, конкретно в Филадельфии. Он отметил, что у Филадельфии существует «репутация города с мошенничеством на выборах».

"Затем мы подадим иск в рамках федерального закона. Весьма вероятно, что мы подадим судебный иск на национальном уровне. У нас был послужной список с мертвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мертвых проголосовало на этих выборах", - заявил Джулиани.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в "колеблющихся штатах", где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

Ранее в ОБСЕ заявили, что заявления президента Дональда Трампа о фальсификациях подрывают доверие к демократическим институтам в стране.

Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.

Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.