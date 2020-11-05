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У Трампа заявили про плани подати позов щодо виборів на федеральному рівні

США, Четвер 05 листопада 2020 01:32
У Трампа заявили про плани подати позов щодо виборів на федеральному рівні
Фото: Рудольф Джуліані і Дональд Трамп (cont.ws)
Автор: Артур Родивилов

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про можливі плани подати судовий позов з виборів на федеральному рівні. За його словами, це буде другий судовий позов.

Про це повідомляє видання Mirror.

Крім того, юрист пообіцяв спочатку шукати "мертві душі" на виборах в штаті Пенсільванія, конкретно у Філадельфії. Він зазначив, що у Філадельфії існує "репутація міста з шахрайством на виборах".

"Потім ми подамо позов в рамках федерального закону. Досить імовірно, що ми подамо судовий позов на національному рівні. У нас був послужний список з мертвими людьми, і ми будемо дивитися, скільки мертвих проголосувало на цих виборах", - заявив Джуліані.

У США проходять загальні вибори. Американці обирають президента і віце-президента, також їм належить визначити новий склад Конгресу. На посаду глави Білого дому претендують Джо Байден і Дональд Трамп. Результат багато в чому залежить від результатів у "хитких штатах", де різниця в рейтингах опонентів мінімальна.

Раніше в ОБСЄ заявили, що заяви президента Дональда Трампа про фальсифікації підривають довіру до демократичних інститутів в країні.

Трамп заявив про порушення в деяких округах штату Мічиган, де лідирує його конкурент Джо Байден, і попросив суд зупинити підрахунок голосів.

Крім того, в штабі Трампа заявляли про намір просити суд оголосити перерахунок голосів в штаті Вісконсін, де також лідирує представник демократів Байден.

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