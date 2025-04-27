Трампа засипали позовами у США через запроваджені ним мита

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з хвилею позовів проти нього через запроваджені мита. Скарги до суду подають як чиновниками, так і приватні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Минулого тижня прокурори штатів Орегон, Нью-Йорк та Колорадо подали запити до судів з вимогою заблокувати мита, запроваджені Трампом. Прокурори стверджують, що введені тарифи "підірвали конституційний порядок і принесли хаос в американську економіку".

У квітні штат Каліфорнія подав до суду, оскільки політика Трампа завдала шкоди його економіці та бюджету. У Каліфорнії вважають, що президент перевищив повноваження, бо запровадив мита без згоди Конгресу.

Також 24 квітня до суду на Трампа подала Тихоокеанська правова фундація, яку пов'язують з американським бізнесменом та донором консервативних політиків Чарльзом Кохом. Від імені компанії з виробництва одягу, дизайнера настільних ігор та інших малих підприємств фундація звинуватила Трампа у введенні "незаконного та неконституційного" мита у розмірі 145% на китайські товари. Мита призвели до підвищення цін для американських компаній.

Також до суду від імені малих компанія подала некомерційна організація Liberty Justice Center. Її пов'язують з бізнесменом Річардом Уілейном - донором Республіканської партії.

Американські бізнеси, які подали до суду, закликають інші компанії приєднатися до "битви".