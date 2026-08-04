У Трампа запровадять 20 тисяч доларів застави за візу для 50 країн: чи є в списку Україна

У Вашингтоні заявляють, що механізм має допомогти скоротити кількість випадків порушення візового режиму та забезпечити дотримання правил перебування у США. Водночас правозахисники попереджають, що нові вимоги можуть створити додаткові бар’єри для людей, які мають законні підстави для поїздок.

Президент США Дональд Трамп заявляє, що такі заходи необхідні для посилення національної безпеки та боротьби з нелегальною імміграцією.

США посилюють контроль за дотриманням візових правил

Державний департамент США повідомив, що консульські співробітники отримають право вимагати від заявників на неімміграційні візи, які підпадають під дію програми, внесення застави як умови видачі документа.

Розмір застави може становити до 20 тисяч доларів. При цьому під час пілотної програми, яка стартувала у 2025 році, передбачалися фіксовані суми у 5 тисяч, 10 тисяч або 15 тисяч доларів.

Після переходу програми на постійну основу мінімальна сума у 5 тисяч доларів буде скасована, а максимальний розмір застави збільшиться до 20 тисяч доларів.

За даними Держдепартаменту, програма поширюватиметься на громадян 50 країн, серед яких 30 держав Африки.

України у списку цих країн немає. Проте є колишні республіки СРСР: Грузія, Киргизька Республіка, Таджикистан та Туркменістан.

Повний точний список на сайті Департаменту туризму США. Нові правила набудуть чинності після публікації у Федеральному реєстрі США.