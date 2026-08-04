У Трампа введут 20 тысяч долларов залога за визу для 50 стран: есть ли в списке Украина

В Вашингтоне заявляют, что механизм должен помочь снизить количество случаев нарушения визового режима и обеспечить соблюдение правил пребывания в США. В то же время, правозащитники предупреждают, что новые требования могут создать дополнительные барьеры для людей, имеющих законные основания для поездок.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что подобные меры необходимы для усиления национальной безопасности и борьбы с нелегальной иммиграцией.

США ужесточают контроль за соблюдением визовых правил

Государственный департамент США сообщил, что консульские сотрудники получат право потребовать от заявителей на неиммиграционные визы, подпадающие под действие программы, внесение залога как условия выдачи документа.

Размер залога может составлять до 20 тысяч долларов. При этом во время пилотной программы, стартовавшей в 2025 году, предполагались фиксированные суммы в 5 тысяч, 10 тысяч или 15 тысяч долларов.

После перехода программы на постоянное основание минимальная сумма в 5 тысяч долларов будет отменена, а максимальный размер залога увеличится до 20 тысяч долларов.

По данным Госдепартамента, программа будет распространяться на граждан 50 стран, в том числе 30 государств Африки.

Украины в списке этих стран нет. Однако есть бывшие республики СССР: Грузия, Кыргызская Республика, Таджикистан и Туркменистан.

Полный точный список на сайте Департамента туризма США. Новые правила вступят в силу после публикации в Федеральном реестре США.