У США хочуть брати зі студентів-іноземців ще по 100 тисяч доларів

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження збору в розмірі 100 тисяч доларів для іноземних студентів, які планують залишитися в країні для роботи після завершення навчання. Якщо ініціативу схвалять, вона може суттєво обмежити доступ до популярної програми післядипломної практики для власників студентських віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією агентства, адміністрація Трампа обговорює можливість запровадження нового збору для іноземних студентів, які хочуть скористатися програмою Optional Practical Training (OPT). Вона дозволяє власникам студентських віз залишатися у США після завершення навчання для отримання професійного досвіду.

Про обговорення цієї ідеї Bloomberg повідомила людина, знайома з перебігом внутрішніх консультацій. Співрозмовник погодився говорити лише на умовах анонімності.

Водночас представник Білого дому заявив, що жодних неминучих змін у політиці наразі немає, однак не спростував, що така пропозиція дійсно розглядається.

Чому це може вплинути на іноземних студентів

Якщо збір у 100 тисяч доларів буде запроваджений, участь у програмі OPT може стати фінансово недоступною для значної частини іноземних студентів.

Саме ця програма є одним із ключових механізмів, що дозволяє випускникам американських університетів легально залишатися у США та здобувати практичний досвід роботи за спеціальністю.

За даними Інституту міжнародної освіти, станом на осінь минулого року програмою OPT користувалися майже 300 тисяч іноземних студентів, що становить приблизно чверть усіх іноземців, які навчаються у США.

Адміністрація критикує програму OPT

За даними Bloomberg, представники адміністрації вважають, що програма OPT може сприяти випадкам візового шахрайства та порушенням термінів перебування у США.

Раніше цього місяця Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про скасування багаторічної практики, яка дозволяла власникам студентських віз залишатися в країні протягом усього періоду навчання. Замість цього максимальний строк перебування обмежили чотирма роками, якщо студент не отримає спеціального продовження.

Ідея зі збором у 100 тисяч доларів нагадує іншу ініціативу адміністрації Трампа щодо віз H-1B, які широко використовують для залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів, зокрема у сфері STEM.

Минулого місяця федеральний суддя визнав такий збір незаконним. Водночас адміністрація США вже оскаржує це рішення.