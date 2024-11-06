У Трампа запевняють, що він не заявлятиме про перемогу передчасно

За словами прес-секретаря передвиборчої кампанії Трампа Каролайн Левітт в інтерв'ю NBC News NOW, він "спостерігатиме за голосуванням сьогодні ввечері і звернеться до своїх прихильників у відповідний час".

Так представниця передвиборчого штабу кандидата від республіканців відповіла журналістам, що не впевнена вона у тому, що екс-президент заявить про свою перемогу передчасно..

"Я не думаю, що це станеться. Я залишу це йому, і я вірю, що він збирається оголосити про перемогу і знову виступить із промовою перед своїми прихильниками у відповідний час", - сказала Левітт.

Що передувало

Нагадаємо що на минулих президентських виборах 2020 року у Штатах Трамп достроково оголошував про свою перемогу.

Додамо, вчора The Guardian повідомило про те, що деякі радники Трампа начебто закликають його передчасно оголосити про перемогу на виборах президента США у ніч проти 6 листопада. Це начебто відбудеться у разі, якщо він достатньо випереджатиме свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у ключових штатах.

До слова, раніше ЗМІ також вже повідомляли, що Трамп може передчасно оголосити про свою перемогу на виборах. На цей випадок демократи готують швидку відповідь.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада у Штатах проходять президентські вибори. Кандидати від Республіканської партії Дональд Трамп та від Демократичної партії Камала Гарріс, за даними опитувань, зараз ведуть "тісну боротьбу" в семи ключових штатах.

Детальніше про вибори в США можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.