У Трампа закупили тисячі рукавичок, здатних бити мігрантів струмом

ICE планує витратити до 20 млн доларів на закупівлю тисяч електрошокових рукавичок виробництва американської компанії Compliant Technologies LLC. За даними виробника, пристрій створює електричний імпульс, який спричиняє біль і, як стверджується, зазвичай допомагає домогтися виконання вимог менш ніж за три секунди.

Рукавички працюють як звичайне патрульне спорядження, доки співробітник не активує електричний режим. Для впливу пристрій потрібно безпосередньо прикласти до шкіри. Виробник заявляє, що після використання рукавички не залишають опіків, слідів чи шрамів, а сам вплив описує як інструмент деескалації.

В чому небезпека таких спецзасобів

Водночас правозахисники виступили проти плану ICE. В Американському союзі громадянських свобод заявили, що служба вже зазнає критики через застосування сили під час імміграційних операцій.

Електрошокові рукавчики для агентів ICE (фото Compliant Technologies LLC)

За словами Дженни Ролнік Борчетти, заступниці директора проєкту ACLU з питань поліційної діяльності, можливість застосовувати електрошок натисканням кнопки викликає особливе занепокоєння через недостатній, на її думку, контроль за діями співробітників ICE.

"Тепер вони зможуть застосовувати електрошокери легким натисканням кнопки, чого, можливо, ніхто інший не побачить", - сказала вона.

Водночас виробник застерігає не використовувати пристрій як покарання за словесну непокору чи войовничість. Також його не рекомендують застосовувати щодо дітей, вагітних жінок, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.