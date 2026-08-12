У Трампа закупили тысячи перчаток, способных избивать мигрантов током

ICE планирует потратить до 20 млн. долларов на закупку тысяч электрошоковых перчаток производства американской компании Compliant Technologies LLC. По данным производителя, устройство создает электрический импульс, который вызывает боль и, как утверждается, обычно помогает добиться выполнения требований менее чем за три секунды.

Перчатки работают как обычное патрульное снаряжение, пока сотрудник не активирует электрический режим. Для воздействия устройство нужно непосредственно приложить к коже. Производитель заявляет, что после использования перчатки не оставляют ожогов, следов или шрамов, а само влияние описывает как инструмент деэскалации.

В чем опасность таких спецсредств

В то же время правозащитники выступили против плана ICE. В Американском союзе гражданских свобод заявили, что служба уже подвергается критике из-за применения силы во время иммиграционных операций.

Электрошоковые перчатки для агентов ICE (фото Compliant Technologies LLC)

По словам Дженны Ролник Борчетти, заместителя директора проекта ACLU по вопросам полицейской деятельности, возможность применять электрошок нажатием кнопки вызывает особую обеспокоенность из-за недостаточного, по ее мнению, контроля над действиями сотрудников ICE.

"Теперь они смогут применять электрошокеры легким нажатием кнопки, чего, может быть, никто другой не увидит", - сказала она.

В то же время, производитель предостерегает не использовать устройство в качестве наказания за словесное неповиновение или воинственность. Также его не рекомендуют применять в отношении детей, беременных женщин, пожилых людей и лиц с инвалидностью.