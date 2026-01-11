У Трампа заговорили про силове захоплення нової території

У Вашингтоні обговорюють сценарій різкого посилення американської присутності в Арктиці на тлі побоювань зростання впливу інших світових держав, що спричиняє напругу як усередині США, так і серед союзників по НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Daily Mail.
Президент США Дональд Трамп доручив Об'єднаному командуванню спеціальних операцій розробити план можливого вторгнення в Гренландію.
За даними джерел, в оточенні президента вважають за необхідне діяти оперативно, щоб встановити контроль над островом до того, як це зроблять Росія або Китай.
Зазначається, що активним прихильником цієї ідеї виступає радник з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер.
Джерела стверджують, що в Білому домі натхненні нещодавньою операцією США у Венесуелі, під час якої було захоплено колишнього президента Ніколаса Мадуро.
Цю операцію розглядають як приклад того, що швидкі та рішучі дії можуть дати результат і в інших регіонах.
Водночас керівництво американських штабів, за інформацією видання, ставиться до планів скептично.
Військові вказують, що вторгнення в Гренландію буде незаконним і не отримає схвалення Конгресу.
Одне з дипломатичних джерел заявило, що генерали вважають ініціативу Трампа "божевільною і незаконною" і намагаються переключити увагу президента на інші військові проєкти.
"Вони кажуть, що це схоже на спілкування з п'ятирічною дитиною", - цитує джерело видання.
Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія і з 2009 року має розширені права самоврядування.
Після повернення в Білий дім у січні 2025 року Трамп неодноразово заявляв про намір включити острів до складу США, називаючи його в інтерв'ю The Atlantic "абсолютно необхідним" для американської оборони.
Раніше він також допускав можливість дій без згоди жителів Гренландії, мотивуючи це необхідністю стримування Росії та Китаю.
Нагадуємо, що після резонансної операції США у Венесуелі увага Дональда Трампа знову зосередилася на Гренландії: у Вашингтоні дедалі активніше обговорюють можливість встановлення американського контролю над островом, і цього разу ці наміри виглядають значно рішучішими. На тлі заяв про стратегічну важливість регіону експерти вказують, що подібні плани можуть мати наслідки не тільки для глобальної безпеки, а й безпосередньо зачепити інтереси України.
Зазначимо, що питання посилення американської військової присутності в Гренландії перебуває на стадії обговорення, і острів не заперечує проти розміщення там додаткових підрозділів США. За словами генсека НАТО, відповідні переговори вже ведуться, а сама ідея не викликає принципових заперечень з боку залучених сторін.