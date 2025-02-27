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У Трампа заговорили про необхідність послабити зв’язки Росії та Китаю

Четвер 27 лютого 2025 10:38
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У Трампа заговорили про необхідність послабити зв’язки Росії та Китаю Фото: державний секретар США Марко Рубіо (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про необхідність послабити зв’язки Китаю та Росії. Однак це треба зробити не сіючи розколу між сусідами, які володіють ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Я не знаю, чи нам коли-небудь вдасться повністю відірвати їх (Росії, - ред.) від відносин з Китаєм. Я також не думаю, що перебування Китаю і Росію на шиї один одного добре для глобальної стабільності, тому що вони обоє - ядерні держави", - сказав Рубіо.

За його словами, тісні зв’язки між Китаєм і Росією можуть створити проблему для США, якщо Москва стане "постійним молодшим партнером" Пекіна, оскільки це буде тоді об’єднанням двох ядерних держав проти Вашингтона.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли, незалежно від того, хоче Росія покращити свої відносини зі США чи ні, вона це не зможе, тому що стане повністю залежною від китайців, оскільки ми відрізали їх. Кращим результатом для нас є мати відносини з Росією", - зазначив Рубіо.

Відносини між Китаєм та США

Варто зауважити, що відносини між США та Китаєм характеризуються складною динамікою. Ці країни час від часу співпрацюють, однак між ними все одно триває конкуренція за лідерство.

Зокрема, нещодавно Китай запропонував країнам свою допомогу для реалізації програм, які залишилися без фінансування після рішення адміністрації Дональда Трампа припинити діяльність USAID.

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