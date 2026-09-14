У Трампа заборонили чиновнику Ірану виступити на засіданні ООН з ядерного питання, - Reuters

Віце-президенту Ірану з ядерних питань Мохаммеду Есламі заборонили виступити на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні. Причиною став тиск із боку адміністрації Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел, Есламі мав виступити перед Організацією Об'єднаних Націй з ядерного нагляду, проте Австрія відмовила йому у в'їзді.

Чиновник на умовах анонімності сказав, що відмова скасовувати санкції, що дозволило б Есламі в'їхати в Австрію, пішла за наполегливими проханнями адміністрації президента США Дональда Трампа.

І хоч представник Ірану нижчого рівня все одно зможе виступити на зустрічі пізніше цього тижня, але це означає, що високопоставлений емісар із Тегерану не виступить на початку конференції.

Натомість міністр енергетики США Кріс Райт має намір використати форум, щоб попередити Тегеран про наполегливу позицію Вашингтона, що Іран ніколи не повинен розробляти або отримувати ядерну зброю.

"Іран повинен повною мірою співпрацювати з МАГАТЕ, виконувати свої зобов'язання щодо гарантій та надавати агентству доступ, необхідний для виконання його роботи", - планує сказати Райт, як стверджує представник адміністрації.

Запланований виступ Райта відбудеться після нещодавнього попередження МАГАТЕ про те, що агенція зафіксувала будівельну діяльність на іранській горі Пікакс. Це сильно укріплений об'єкт, ймовірно, пов'язаний із ядерною програмою.

Минулої середи Трамп згадав про наявність "невеликої активності на Пікакс" і попередив Іран, щоб той не хитрував, інакше США доведеться завдати сильного удару.