Трампа выдвинули в кандидаты на Нобелевскую премию мира

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года. Стать номинантом ему помогло содействие в установлении мира между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Об этом в среду сообщило издание FOX News.

Кандидатуру Трампа внес член норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Йедде.

"За свои заслуги я думаю, что он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - сказал Тайбринг-Джедде, который также является председателем норвежской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Тайбринг-Джедде также выдвинул кандидатуру Трампа в 2018 году после встречи президента США на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп тогда не получил награду.

Ранее Трамп не единожды намекал, что он заслужил эту Нобелевскую премию мира за свои действия на посту президента США.

Кандидатуры может подать любое лицо, соответствующее критериям. Победителя определяет Нобелевский комитет Норвегии. Премию 2021 года вручат победителю в октябре, после того, как истечет нынешний президентский срок Трампа.

Предшественник действующего президента Барак Обама получил эту премию в 2009 году.

Напомним, ранее Трамп назвал сторонников Байдена "экстремистами", которым не позволит захватить власть.

Также Трамп заявил, что готов потратить личные деньги на переизбрание.