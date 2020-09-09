Трампа висунули у кандидати на Нобелівську премію миру

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру 2021 року. Стати номінантом йому допомогло сприяння у встановленні миру між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Про це у середу повідомило видання FOX News.

Кандидатуру Трампа вніс член норвезького парламенту Крістіан Тайбринг-Йедде.

"За свої заслуги я думаю, що він зробив більше, намагаючись встановити мир між народами, ніж більшість інших номінантів на премію миру", - сказав Тайбринг-Джедде, який також є головою норвезької делегації в Парламентській асамблеї НАТО.

Тайбринг-Джедде також висунув кандидатуру Трампа у 2018 році після зустрічі президента США на вищому рівні з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Трамп тоді не отримав нагороду.

Раніше Трамп не раз натякав, що він заслужив цю Нобелівську премію миру за свої дії на посаді президента США.

Кандидатуру може подати будь-яка особа, що відповідає критеріям. Переможця визначає Нобелівський комітет Норвегії. Премію 2021 року вручать переможцю в жовтні, після того, як закінчиться нинішній президентський термін Трампа.

Попередник чинного президента Барак Обама отримав цю премію у 2009 році.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав прихильників Байдена "екстремістами", яким не дозволить захопити владу.

Також Трамп заявив, що готовий витратити особисті гроші на переобрання.