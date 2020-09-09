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Трамп назвал сторонников Байдена "экстремистами", которым не позволит захватить власть

Вашингтон, Среда 09 сентября 2020 07:18
Трамп назвал сторонников Байдена "экстремистами", которым не позволит захватить власть
Фото Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего соперника-демократа Джо Байдена во время встречи со своими сторонниками в аэропорту города Уинстон-Салем. Он заявил, что экстримисты являются сторонниками Байдена.

Об этом пишет "Голос Америки".

Трамп отметил, что выдвинул свою кандидатуру на переизбрание, "чтобы сохранить рабочие места в стране, посадить за решетку жестоких преступников и сделать все для того, чтобы будущее принадлежало Америке, а не Китаю или другим странам".

Общаясь со своими сторонниками в аэропорту Смит-Рейнолдс, Трамп резко раскритиковал "воинствующих экстремистов, агитаторов и анархистов", которые угрожают жителям городов и пригородов.

"Это сторонники Байдена, и если он победит, они будут руководить правительством. Но мы никогда не дадим ему шанс сделать это", - скзал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что готов потратить личные деньги на переизбрание.

Также Трамп пригрозил наказать любые американские компании, которые создают рабочие места в Китае, и лишить их государственных контрактов.

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