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Трамп заявил, что готов потратить личные деньги на переизбрание

США, Вторник 08 сентября 2020 21:51
Трамп заявил, что готов потратить личные деньги на переизбрание
Фото Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 8 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов потратить личные деньги на повторное переизбрание. Выборы главы государства, где ему будет противостоять демократ Джо Байден, состоятся 3 ноября.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Трампа, нынешняя кампания обходитя в два или три раза дороже, чем в 2016 году, но при необходимости он потратит свои собственные деньги.

"Если бы мне пришлось, я бы сделал это", - сказал он журналистам.

Отметим, состояние Трампа оценивается в 2,1 млрд долларов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что первоначальное финансовое превосходство Трампа над его конкурентом Байденом в начале этого года испарилось. Из 1,1 миллиарда долларов, собранных его кампанией и партией с начала 2019 года по июль, уже было потрачено более 800 миллионов долларов.

Напомним, ранее Трамп назвал свой главный "козырь" на предстоящих выборах.

Также РБК-Украина писало, что Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.

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