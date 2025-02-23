У Трампа вважають, що покласти край війні в Україні можливо наступного тижня

"Президент і його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент абсолютно впевнений, що ми можемо зробити це цього тижня", - сказала вона.

Її коментарі прозвучали після того, як Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не має карт" і йому слід утриматися від переговорів із міжнародними лідерами, які стосуються подальших мирних переговорів.

При цьому зазначимо, що подібних заяв від самого Трампа про такі терміни завершення війни - не було.

Також Лівітт згадала, що радник із нацбезпеки Майк Волц буде "без перерви" працювати в ці вихідні над угодою. Вона додала, що міністр фінансів США Скотт Бессент бере участь в обговоренні угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин. Водночас Euromaidan пише, що під угодою, над якою працюватиме Волц, мається на увазі угода про надра.

"Коли справа стосується критично важливих мінералів, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це окупить американські податкові долари. І це також стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами Америки та українським народом, а також для відновлення своєї країни після цієї жорстокої війни", - додала Лівітт.