У Трампа считают, что положить конец войне в Украине возможно на предстоящей неделе

"Президент и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент абсолютно уверен, что мы можем сделать это на этой неделе", - сказала она.

Ее комментарии прозвучали после того, как Дональд Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского "нет карт" и ему следует воздержаться от переговоров с международными лидерами, которые касаются дальнейших мирных переговоров.

При этом отметим, что подобных заявлений от самого Трампа о таких сроках завершения войны - не было.

Также Ливитт упомянула, что советник по нацбезопасности Майк Волц будет "без перерыва" работать в эти выходные над соглашением. Она добавила, что министр финансов США Скотт Бессент участвует в обсуждении сделки с Украиной по добыче полезных ископаемых. В то же время Euromaidan пишет, что под сделкой, над которой будет работать Волц, имеется ввиду сделка о недрах.

"Когда дело касается критически важных минералов, это важная часть для президента. Это очень важно для президента, потому что это окупит американские налоговые доллары. И это также станет прекрасным экономическим партнерством между Соединенными Штатами Америки и украинским народом, а также для восстановления своей страны после этой жестокой войны", - добавила Ливитт.