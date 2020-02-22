Трампа обурило повернення у США американців, хворих на коронавірус

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Дональд Трамп був поінформований про повернення американців та погодився з тим, що здорові пасажири не повинні перебувати в літаку з хворими

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до США з Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Як зазначається, Трампу та оперативній групі адміністрації з коронавірусу повідомили, що американці, які провели тижні в карантині на борту круїзного лайнера Diamond Princess, де вірус поширився на сотні пасажирів, будуть евакуйовані до Сполучених Штатів на двох чартерних літаках. Водночас пацієнтів, у яких виявили симптоми або власне вірус, мали залишити в Японії.

Трамп був поінформований про прийняте рішення і погодився з тим, що здорові пасажири не повинні перебувати в літаку з хворими, заявили три високопоставлених чиновників адміністрації. Але Державний департамент і топ-чиновник Міністерства охорони здоров’я США в кінцевому підсумку вирішили повернути 14 американців, у яких виявили вірус, і помістити їх в ізолятор, не повідомивши про це президента.

Зміна планів відбулася пізно ввечері в неділю, коли 328 американців сиділи в автобусах на злітно-посадковій смузі Токійського аеропорту Ханеда, і результати тестів показали, що 14 пасажирів були заражені вірусом, але ще не проявляли симптомів.

Нагадаємо, кількість інфікованих китайським коронавірусом COVID-19 у США зросла як мінімум до 34 осіб. 13 випадків зараження були діагностовані в американців, які повернулися в США з-за кордону. Ще у 21 людини вірус виявили після їх повернення з круїзного лайнера Diamond Princess.