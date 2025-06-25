У Трампа вирішили повернути частину звільнених співробітників Ради нацбезпеки, - Bloomberg

Що передувало

Коли президент США Дональд Трамп вступив на посаду, у Раді національної безпеки працювало 300 співробітників. У січні 2025 року їхню кількість було скорочено приблизно до 150.

У травні стало відомо, що Рубіо, обіймаючи додаткову посаду радника з національної безпеки, значно скоротить розмір РНБ і внесе кардинальні зміни в її роботу.

У підсумку, в рамках реорганізації було відправлено в адміністративну відпустку понад сто співробітників.

Примітно, що адміністрація Трампа також фактично припинила роботу міжвідомчої групи, яка повинна була сформувати стратегію посиленого тиску на Росію. За даними Reuters, це сталося через сумніви в доцільності конфронтаційного курсу щодо Москви.

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