У Трампа решили вернуть часть уволенных сотрудников Совета нацбезопасности, - Bloomberg

Что предшествовало

Когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, в Совете национальной безопасности работало 300 сотрудников. В январе 2025 года их количество было сокращено примерно до 150.

В мае стало известно, что Рубио, занимая дополнительную должность советника по национальной безопасности, значительно сократит размер СНБ и внесет кардинальные изменения в его работу.

В итоге, в рамках реорганизации были отправлены в административный отпуск более ста сотрудников.

Примечательно, что администрация Трампа также фактически прекратила работу межведомственной группы, которая должна была сформировать стратегию усиленного давления на Россию. По данным Reuters, это произошло из-за сомнений в целесообразности конфронтационного курса в отношении Москвы.

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