Рубіо готує масштабну реформу Ради нацбезпеки: що зміниться в Білому домі

У Білому домі готуються до радикальної реформи Ради національної безпеки. Команду можуть суттєво скоротити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За даними видання, Рубіо працює над суттєвими змінами в Раді національної безпеки. Згідно з цим планом, Рада національної безпеки скоротиться і перейде від надання рекомендацій президенту до виконання його наказів.

Очікується, що державний секретар Марко Рубіо, обіймаючи нову додаткову посаду радника з національної безпеки, значно скоротить розмір Ради національної безпеки та внесе кардинальні зміни до її роботи.

За словами чотирьох осіб, безпосередньо обізнаних з цими планами, скорочення штату Ради національної безпеки частково буде спрямоване на те, щоб більш точно узгодити її роботу з тим, як президент США Дональд Трамп приймає рішення.

Замість великого апарату, який би генерував політичні рекомендації для президента, ідея полягає у створенні версії, яка віддає перевагу Трампу - більше "зверху вниз", де президент керує радником з національної безпеки, який потім керує персоналом для виконання цих наказів.

Зауважимо, що Рада національної безпеки, яка керується Білим домом, є основним центром координації політичного процесу між урядовими установами, щоб допомогти президенту приймати рішення з питань зовнішньої політики та національної безпеки. Чисельність її персоналу, який може налічувати кілька сотень, змінювалася за різних президентів.

Коли Трамп обійняв посаду, у Раді національної безпеки (RSC) працювало 300 співробітників, а в січні їх кількість скоротили приблизно до 150.

Очікуване скорочення може призвести до скорочення штату до 50-60 осіб, але остаточне рішення ще не прийнято.