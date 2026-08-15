У Трампа вимагають від НАТО заповнити "анкету лояльності"

У документі, з яким ознайомилося агентство, зокрема, ставляться такі питання, як чи висловлювала країна "публічну підтримку" зовнішній політиці США, і які "обмеження" вона наклала на використання своїх баз американськими військами.

За допомогою цієї анкети Вашингтон намагається оцінити, чи виділяють країни кошти на закупівлі в оборонних підрядників США. Також ставиться питання, чи "виступали вони публічно проти нормативних актів", які "перешкоджають" укладенню контрактів з американськими компаніями, і якщо ні, то чи готові вони це зробити.

Нарешті, Вашингтон намагається з'ясувати, "чи продемонструвала країна сумісність з підходом США за принципом "сильно, чітко, тихо", як це сформулював у травні міністр оборони Піт Гегсет.

Цього літа Гегсет оголосив, що США проведуть перегляд, щоб визначити, скільки і яких військ слід залишити в Європі, нагадує видання. Він має завершитися в грудні.

Країни НАТО готуються до значного скорочення американської підтримки, починаючи від чисельності військ, дислокованих у Європі, і закінчуючи військовими ресурсами, які США могли б виділити альянсу у випадку нападу.

Вашингтон вже продемонстрував зв'язок між питанням про політичні пріоритети та військовою допомогою. Підтримуючи ультраправих у Німеччині, він заявив про виведення з країни 5000 військовослужбовців і відмову від розміщення в ній крилатих ракет Tomahawk (останнє пояснювалося побоюваннями, що Росія розцінить їхнє розгортання як ескалацію).

При цьому Трамп пообіцяв направити додаткові війська до Польщі, посилаючись на обрання президентом націоналіста Кароля Навроцького.