У Трампа требуют от НАТО заполнить "анкету лояльности"

В документе, с которым ознакомилось агентство, в частности, ставятся такие вопросы, как выражала ли страна "публичную поддержку" внешней политике США, и какие "ограничения" она наложила на использование своих баз американскими войсками.

С помощью этой анкеты Вашингтон пытается оценить, выделяют ли страны средства на закупки у оборонительных подрядчиков США. Также ставится вопрос, "выступали ли они публично против нормативных актов", которые "препятствуют" заключению контрактов с американскими компаниями, а если нет, то готовы ли они это сделать.

Наконец, Вашингтон пытается выяснить, продемонстрировала ли страна совместимость с подходом США по принципу "сильно, четко, тихо", как это сформулировал в мае министр обороны Пит Гегсет.

Этим летом Гегсет объявил, что США проведут пересмотр, чтобы определить, сколько и каких войск следует оставить в Европе, напоминает издание. Он должен завершиться в декабре.

Страны НАТО готовятся к значительному сокращению американской поддержки, начиная от численности войск, дислоцированных в Европе, и заканчивая военными ресурсами, которые США могли бы выделить альянсу в случае нападения.

Вашингтон уже продемонстрировал связь между вопросом о политических приоритетах и военной помощью. Поддерживая ультраправых в Германии, он заявил о выводе из страны 5000 военнослужащих и отказе от размещения в ней крылатых ракет Tomahawk (последнее объяснялось опасениями, что Россия расценит их развертывание как эскалацию).

При этом Трамп пообещал направить дополнительные войска в Польшу, ссылаясь на избрание президентом националиста Кароля Навроцкого.