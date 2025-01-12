У Трампа не виключили розмову з Путіним найближчим часом

Так, в інтерв'ю ABC News майбутнього радника запитали, коли може відбутися зустріч Трампа та Путіна. На що той відповів: "Підготовка триває".

Потім журналіст уточнив у Волца, чи йдеться про двосторонню зустріч очільників США та Росії, чи, можливо, тристоронню зустріч за участі президента України Володимира Зеленського.

"Ми ще не встановили рамки для цього. Ми працюємо над цим. Але я очікую щонайменше дзвінка (між Трампом і Путіним, - ред.) протягом наступних днів і тижнів", - сказав у відповідь на це Волц.