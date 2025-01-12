У Трампа не виключили розмову з Путіним найближчим часом

Обраний президент США Дональд Трамп може найближчим часом поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. А от підготовка до їх можливої зустрічі ще триває.
Про це заявив майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Так, в інтерв'ю ABC News майбутнього радника запитали, коли може відбутися зустріч Трампа та Путіна. На що той відповів: "Підготовка триває".
Потім журналіст уточнив у Волца, чи йдеться про двосторонню зустріч очільників США та Росії, чи, можливо, тристоронню зустріч за участі президента України Володимира Зеленського.
"Ми ще не встановили рамки для цього. Ми працюємо над цим. Але я очікую щонайменше дзвінка (між Трампом і Путіним, - ред.) протягом наступних днів і тижнів", - сказав у відповідь на це Волц.
Нагадаємо, у 2024 році Трамп вже декілька разів контактував з Зеленським у різних форматах. Це були як телефонна розмова, так і кілька зустрічей. А от з Путіним у майбутнього президента США офіційно контактів ще не було.
Минулої осені американська газета The Washington Post розповіла з посиланням на джерела, що нібито між Трампом та Путіним відбувся контакт. Однак згодом це не підтвердили ані в команді Трампа, ані в Кремлі.
Після перемоги на виборах Трамп заявляв, що Путін хоче зустрітися з ним. Днями обраний президент США знову розповів про бажання Путіна поговорити та додав, що підготовка такого контакту вже відбувається.
Ба більше, у Швейцарії вже запропонували стати майданчиком для майбутніх переговорів між Путіним та Трампом.
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