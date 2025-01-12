У Трампа не исключили разговор с Путиным в ближайшее время

Избранный президент США Дональд Трамп может в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. А вот подготовка к их возможной встрече еще идет.
Об этом заявил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Так, в интервью ABC News будущего советника спросили, когда может состояться встреча Трампа и Путина. На что тот ответил: "Подготовка продолжается".
Затем журналист уточнил у Волца, идет ли речь о двусторонней встрече руководителей США и России, или, возможно, трехсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы еще не установили рамки для этого. Мы работаем над этим. Но я ожидаю как минимум звонка (между Трампом и Путиным, - ред.) в течение следующих дней и недель", - сказал в ответ на это Волц.
Напомним, в 2024 году Трамп уже несколько раз контактировал с Зеленским в разных форматах. Это были как телефонный разговор, так и несколько встреч. А вот с Путиным у будущего президента США официально контактов еще не было.
Прошлой осенью американская газета The Washington Post рассказала со ссылкой на источники, что якобы между Трампом и Путиным состоялся контакт. Однако впоследствии это не подтвердили ни в команде Трампа, ни в Кремле.
После победы на выборах Трамп заявлял, что Путин хочет встретиться с ним. На днях избранный президент США снова рассказал о желании Путина поговорить и добавил, что подготовка такого контакта уже происходит.
Более того, в Швейцарии уже предложили стать площадкой для будущих переговоров между Путиным и Трампом.
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