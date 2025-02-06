У Трампа відреагували на бажання Зеленського повернути Україні ядерну зброю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Що передувало

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно мати власний захист в той період, поки триває вступ у НАТО. Це може бути як ядерне озброєння, так і більша кількість ракет.

"Якщо цей процес затягнеться на роки чи десятиліття, не через нас, а через партнерів, то у нас виникає абсолютно справедливе питання, що буде захищати нас від цього зла весь цей час на всьому цьому шляху. Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай дадуть нам ядерну зброю. Чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію?" - сказав тоді Зеленський.

Що каже Келлог

За словами Келлога, не варто думати, що Сполучені Штати Америки готові погодитися на ці умови.

"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, знаходиться десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", - заявив Келлог.

Він вважає, що переозброєння України ядерною зброєю - це не вихід.

"Пам'ятаєте, президент (Трамп - ред.) сказав, що ми - уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це використання вашого здорового глузду", - сказав спецпредставник.

Келлог відвідає Мюнхенську конференцію

Раніше стало відомо, що Келлог братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого. Там він, ймовірно, планує обговорити із союзниками питання завершення війни в Україні.

Зокрема, Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Келлог під час конференції може представити план Адміністрації Трампа щодо завершення війни Росії проти України.