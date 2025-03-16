У Трампа відповіли на заяви західних лідерів про небажання Путіна припинити війну

Спецпосланець президента США Стів Віткофф не згоден із заявами західних лідерів про небажання РФ припинити війну в Україні. На його думку, є "хороші тенденції" для досягнення мирної угоди найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віткоффа в інтерв'ю на CBS News .

Віткоффа запитали, як він ставиться до того, що президент Франції Емануель Макрон публічно заявив, що з його погляду, Росія несерйозна в бажанні досягти миру й посилює бойові дії. Спецпосланець не став коментувати слова французького лідера, однак назвав їх "прикрими".

"Я вважаю, що це прикро, коли люди роблять такі оцінки, і не мають насправді безпосередніх відомостей. Але я не буду коментувати те, що він сказав, тому що я не знаю, що він сказав", - заявив Віткофф.

Натомість він розповів, що чув і бачив під час переговорів з РФ. За словами спецпосланця, він "побачив конструктивні зусилля протягом тривалого часу", щоб обговорити специфіку російсько-української війни.

"Є 2000-кілометровий кордон між цими двома країнами, і вони стріляють один в одного і дивляться одне на одного через цей 2000-мильний кордон. Це дуже, дуже складне припинення вогню, і все ж усі налаштовані на те, щоб це обговорити", - зазначив спецпосланець.

За його словами, зустріч США та РФ у Саудівській Аравії і його нещодавній візит до Москви принесли "багато позитиву".

"Я думаю, що це все дуже, дуже хороші тенденції, і сподіваємося, що вони інформуватимуть про можливість досягнення мирної угоди в найближчий час", - підкреслив Віткофф.

На запитання про те, що, окрім припинення вогню, обговорюється в рамках ймовірної мирної угоди, Віткофф підтвердив, що мова йде також про території.

"Є регіони, на які росіяни точно орієнтуються. Є ядерний реактор, який постачає значну частину електрики до України. Це має бути вирішено. Є доступ до портів. Є потенційна угода щодо Чорного моря, є... є багато елементів у реалізації припинення вогню тут, і я іноді порівнюю це з Газою. Але це набагато складніша ситуація, і все ж ніхто не кидає руки в повітря", - резюмував Віткофф.

Він підкреслив, що всі зацікавлені сторони, включаючи європейців, налаштовані робити все необхідне для успішного досягнення миру в Україні.

Візит Віткоффа до Москви

Нагадаємо, що 13 березня Віткоффа відправили до Москви, щоб передати російському диктатору Володимиру Путіну пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Зауважимо, що це вже другий візит Стіва Віткоффа до Росії.

Зауважимо, що за даними західних ЗМІ спецпосланець президента США чекав вісім годин зустрічі Путіним, а той тим часом зустрічався з самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком.