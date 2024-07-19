У Трампа та Зеленського відбудеться телефонна розмова, - CNN

Цей дзвінок стане першою розмовою з того часу, як Трамп залишив Білий дім. Він відбудеться на тлі стурбованості в Європі щодо того, якою буде його політика щодо війни в Україні, якщо він переможе на виборах президента США у листопаді.

Одне з джерел попередило, що графіки часто змінюються. Протягом деякого часу точилися дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії та президентом України.

У CNN додали, що Трамп неодноразово заявляв, що може врегулювати війну в Україні за один день. Але залишається незрозумілим, як він добиватиметься миру.