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У Трампа и Зеленского состоится телефонный разговор, - CNN

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 19 июля, у бывшего президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского запланирован телефонный разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Этот звонок станет первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. Он состоится на фоне обеспокоенности в Европе относительного того, какой будет его политика в отношении войны в Украине, если он победит на выборах президента США в ноябре.

Один из источников предупредил, что графики часто меняются. В течение некоторого времени велись дискуссии о подходящем времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины.

В CNN добавили, что Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать войну в Украине за один день. Но остается неясным, как он будет добиваться мира.

Напомним, что недавно Трамп вновь похвастался "хорошими" отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что при его правлении Россия не вторглась бы в Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в интервью BBC президент Зеленский заявил, что Украина может согласиться на дипломатическое урегулирование войны.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампВойна в Украине