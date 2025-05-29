У Трампа сподіваються, що Україна поїде на перемовини з РФ у Стамбул

Сполучені Штати Америки сподіваються, що українська делегація відправиться на другий раунд перемовин з Російською Федерацією.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для журналістів.
"Ми сподіваємося, що Росія і Україна візьмуть участь у прямих переговорах і обговореннях наступного тижня в Стамбулі. І ми віримо, що ця зустріч відбудеться. І це зустріч, до якої президент (Трамп - ред.) закликав і спонукав ці дві сторони зібратися разом і вести прямі переговори", - сказала Леввіт.
Вона нагадала, що Трамп з самого початку ясно дав зрозуміти, що він хоче, "щоб цей конфлікт було вирішено за столом переговорів, а не на полі бою".
"Він говорив це обом лідерам, знову, як публічно, так і приватно. Тож, сподіваємося, наступного тижня це просуне справу вперед у цьому напрямку. Ми повідомимо вам, якщо у нього будуть плани відправити представника. Наразі я цього не відстежую", - заявила представник Білого дому.
Нагадаємо, 16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та Росії. На зустрічі сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни. Тоді ж до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклик до особистої зустрічі.
Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник Путіна Володимир Мединський.
Вчора Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі. Також росіяни заявили, що не будуть змінювати склад своєї делегації під час другого раунду перемовин з Україною у Стамбулі.
Президент Володимир Зееленський заявив, що Російська Федерація робить все для того, щоб затягнути війну та зірвати перемовини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.