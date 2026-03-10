UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Трампа сподіваються, що для миру в Україні скоро буде переломний момент

19:35 10.03.2026 Вт
2 хв
Віткофф вважає, що обидві сторони вже виснажені від війни
aimg Іван Носальський
Фото: Стів Віткофф, спецпредставник президента США (Getty Images)

Врегулювання війни РФ проти України займає більше часу, ніж очікував президент США Дональд Трамп. Але у Вашингтоні сподіваються на переломний момент.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі CNBC заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Читайте також: Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля

Віткофф нагадав, що цього тижня Україна, Росія і США мали провести переговори, але їх перенесуть.

"Процес рухається вперед. Думаю, тристоронню зустріч перенесуть на якийсь час на наступний тиждень. І ми, знаєте, ми налаштовані позитивно і будемо зберігати позитивний настрій. Це війна, яка повинна закінчитися, і ми будемо зберігати позитивний настрій", - додав він.

Коментуючи можливість завершення війни цього року, спецпредставник президента США сказав, що Трамп "загалом успішно домагається врегулювання таких питань".

"Ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися і виснажені. І, сподіваюся, це початок переломного моменту. Те ж саме було на Близькому Сході. Там теж був переломний момент, коли ми з Джаредом (зятем американського лідера Джаредом Кушнером - ред.) просто відчули, що вони втомилися від війни. І будемо сподіватися, що ми перебуваємо в такій точці зараз - або скоро будемо", - наголосив він.

Переговори перенесли

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нова тристороння зустріч із представниками Росії та США планувалася на 10-11 березня в Туреччині. Але її перенесли за запитом американської сторони.

Він уточнив, що наразі розглядається можливість перенесення заходу на наступний тиждень. Зустріч можуть провести і в Швейцарії, все залежить від ситуації на Близькому Сході.

Ключовими темами порядку денного є гуманітарні питання і підготовка зустрічі на рівні лідерів держав.

Більше по темі:
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМирні переговориСтів ВіткоффВійна в Україні