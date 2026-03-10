RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Трампа надеются, что для мира в Украине скоро будет переломный момент

19:35 10.03.2026 Вт
2 мин
Уиткофф считает, что обе стороны уже измотаны от войны
aimg Иван Носальский
Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)

Урегулирование войны РФ против Украины занимает больше времени, чем ожидал президент США Дональд Трамп. Но в Вашингтоне надеются на переломный момент.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире CNBC заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Читайте также: Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине: Трамп о разговоре с главой Кремля

Уиткофф напомнил, что на этой неделе Украина, Россия и США должны были провести переговоры, но их перенесут.

"Процесс движется вперед. Думаю, трехстороннюю встречу перенесут на какое-то время на следующую неделю. И мы, знаете, мы настроены позитивно и будем сохранять позитивный настрой. Это война, которая должна закончиться, и мы будем сохранять позитивный настрой", - добавил он.

Комментируя возможность завершения войны в этому году, спецпредставитель президента США сказал, что Трамп "в целом успешно добивается урегулирования таких вопросов".

"Мы видим признаки того, что обе стороны устали и измотаны. И, надеюсь, это начало переломного момента. То же самое было на Ближнем Востоке. Там тоже был переломный момент, когда мы с Джаредом (зятем американского лидера Джаредом Кушнером - ред.) просто почувствовали, что они устали от войны. И будем надеяться, что мы находимся в такой точке сейчас - или скоро будем", - подчеркнул он.

Переговоры перенесли

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча с представителями России и США планировалась на 10-11 марта в Турции. Но ее перенесли по запросу американской стороны.

Он уточнил, что в настоящее время рассматривается возможность переноса мероприятия на следующую неделю. Встречу могут провести и в Швейцарии, все зависит от ситуации на Ближнем Востоке.

Ключевыми темами повестки дня являются гуманитарные вопросы и подготовка встречи на уровне лидеров государств.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыСтив УиткоффВойна в Украине