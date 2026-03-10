У Трампа надеются, что для мира в Украине скоро будет переломный момент

Уиткофф напомнил, что на этой неделе Украина, Россия и США должны были провести переговоры, но их перенесут.

"Процесс движется вперед. Думаю, трехстороннюю встречу перенесут на какое-то время на следующую неделю. И мы, знаете, мы настроены позитивно и будем сохранять позитивный настрой. Это война, которая должна закончиться, и мы будем сохранять позитивный настрой", - добавил он.

Комментируя возможность завершения войны в этому году, спецпредставитель президента США сказал, что Трамп "в целом успешно добивается урегулирования таких вопросов".

"Мы видим признаки того, что обе стороны устали и измотаны. И, надеюсь, это начало переломного момента. То же самое было на Ближнем Востоке. Там тоже был переломный момент, когда мы с Джаредом (зятем американского лидера Джаредом Кушнером - ред.) просто почувствовали, что они устали от войны. И будем надеяться, что мы находимся в такой точке сейчас - или скоро будем", - подчеркнул он.