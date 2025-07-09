ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Трампа сказали, коли може бути досягнута угода про припинення вогню в Газі

Середа 09 липня 2025 01:20
UA EN RU
У Трампа сказали, коли може бути досягнута угода про припинення вогню в Газі Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що сподівається укласти угоду про припинення вогню в Газі до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як очікується, пізніше цього тижня Віткофф вирушить до Катару для участі в переговорах про припинення вогню.

За його словами, парламентеру вдалося домогтися прогресу в подоланні спірних моментів і вирішенні питань, що залишилися. Також він додав, що в рамках обговорюваної угоди очікується звільнення до 10 живих і десяти загиблих заручників.

"Зараз ми ведемо непрямі переговори, і в нас було чотири питання, а тепер, після двох вогнів непрямих переговорів, залишилося одне. Тому ми сподіваємося, що до кінця цього тижня ми досягнемо угоди, яка дасть нам змогу укласти 60-денний режим припинення вогню", - сказав Віткофф.

Ізраїльське джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що невирішеним питанням є карти відведення ізраїльських військ після набрання чинності режиму припинення вогню. Згідно з останньою пропозицією, Армія оборони Ізраїлю мала б вивести війська з деяких районів північної частини Гази в перший день припинення вогню і з деяких районів південної частини - на сьомий день.

Однак конкретні карти були залишені на розсуд переговорів між Ізраїлем і ХАМАС, що є особливо складним питанням, враховуючи протилежні позиції.

Ізраїль ясно дав зрозуміти, що має намір зберегти контроль над безпекою в Газі в будь-якому післявоєнному плані, в той час як ХАМАС хоче припинення війни і повного виведення ізраїльських військ з обложеного анклаву.

Як пише CNN, Ізраїль хоче зберегти присутність у Філадельфійському коридорі, що проходить уздовж кордону між Єгиптом і Газою, щоб контролювати все, що потрапляє в цей сектор.

Раніше у вівторок (у США ще цей день) Трамп повідомив журналістам, що зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі, щоб обговорити "майже виключно" ситуацію в Газі.

Ця зустріч стане другою за останні кілька днів, що свідчить про активізацію зусиль із припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

"Він знову приїде сьогодні ввечері. Ми говоримо про сектор Газа, в основному про сектор Газа прямо зараз. Ми говоритимемо, я б сказав, майже виключно про сектор Гази. Ми повинні вирішити цю проблему", - заявив Трамп журналістам на засіданні уряду.

Припинення вогню в Газі

Нагадаємо, що напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа в січні, між Ізраїлем і ХАМАС було досягнуто угоди про припинення вогню, а також звільнення заручників.

Однак у середині березня сторони знову почали бойові дії, і наразі тривають переговори про нову угоду. Раніше Трамп заявив, що Ізраїль погодився на необхідні умови щодо зупинення вогню. ХАМАС позитивно відреагував на пропозицію, і теж висловив згоду на переговори.

Нагадаємо, що за даними Euractiv, ЄС наступного тижня представить країнам-членам блоку варіанти санкцій проти Ізраїлю. Обмеження планують запровадити через порушення прав людини в Газі.

Крім того, вчора глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що якщо найближчим часом у Газі не буде припинення вогню, тоді Лондон вживатиме подальших заходів проти Ізраїлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп Стів Віткофф Сектор Газа
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях