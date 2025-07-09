У Трампа сказали, коли може бути досягнута угода про припинення вогню в Газі
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що сподівається укласти угоду про припинення вогню в Газі до кінця тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як очікується, пізніше цього тижня Віткофф вирушить до Катару для участі в переговорах про припинення вогню.
За його словами, парламентеру вдалося домогтися прогресу в подоланні спірних моментів і вирішенні питань, що залишилися. Також він додав, що в рамках обговорюваної угоди очікується звільнення до 10 живих і десяти загиблих заручників.
"Зараз ми ведемо непрямі переговори, і в нас було чотири питання, а тепер, після двох вогнів непрямих переговорів, залишилося одне. Тому ми сподіваємося, що до кінця цього тижня ми досягнемо угоди, яка дасть нам змогу укласти 60-денний режим припинення вогню", - сказав Віткофф.
Ізраїльське джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що невирішеним питанням є карти відведення ізраїльських військ після набрання чинності режиму припинення вогню. Згідно з останньою пропозицією, Армія оборони Ізраїлю мала б вивести війська з деяких районів північної частини Гази в перший день припинення вогню і з деяких районів південної частини - на сьомий день.
Однак конкретні карти були залишені на розсуд переговорів між Ізраїлем і ХАМАС, що є особливо складним питанням, враховуючи протилежні позиції.
Ізраїль ясно дав зрозуміти, що має намір зберегти контроль над безпекою в Газі в будь-якому післявоєнному плані, в той час як ХАМАС хоче припинення війни і повного виведення ізраїльських військ з обложеного анклаву.
Як пише CNN, Ізраїль хоче зберегти присутність у Філадельфійському коридорі, що проходить уздовж кордону між Єгиптом і Газою, щоб контролювати все, що потрапляє в цей сектор.
Раніше у вівторок (у США ще цей день) Трамп повідомив журналістам, що зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі, щоб обговорити "майже виключно" ситуацію в Газі.
Ця зустріч стане другою за останні кілька днів, що свідчить про активізацію зусиль із припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.
"Він знову приїде сьогодні ввечері. Ми говоримо про сектор Газа, в основному про сектор Газа прямо зараз. Ми говоритимемо, я б сказав, майже виключно про сектор Гази. Ми повинні вирішити цю проблему", - заявив Трамп журналістам на засіданні уряду.
Припинення вогню в Газі
Нагадаємо, що напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа в січні, між Ізраїлем і ХАМАС було досягнуто угоди про припинення вогню, а також звільнення заручників.
Однак у середині березня сторони знову почали бойові дії, і наразі тривають переговори про нову угоду. Раніше Трамп заявив, що Ізраїль погодився на необхідні умови щодо зупинення вогню. ХАМАС позитивно відреагував на пропозицію, і теж висловив згоду на переговори.
Нагадаємо, що за даними Euractiv, ЄС наступного тижня представить країнам-членам блоку варіанти санкцій проти Ізраїлю. Обмеження планують запровадити через порушення прав людини в Газі.
Крім того, вчора глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що якщо найближчим часом у Газі не буде припинення вогню, тоді Лондон вживатиме подальших заходів проти Ізраїлю.
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