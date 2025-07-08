Глава МЗС Британії пригрозив Ізраїлю новими заходами, якщо війна у Газі триватиме

Якщо найближчим часом у Секторі Газа не буде досягнуто припинення вогню, Велика Британія вживе подальших заходів проти Ізраїлю.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Леммі вважає, що переговори між Ізраїлем та ХАМАС щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників можуть бути загальмовані коментарями міністра оборони Ізраїля Ісраеля Каца щодо переселення всього населення Гази - понад 2 млн людей - у так звану "гуманітарну" зону на півдні Сектора Газа.

"Я думаю, що це буде головним каменем спотикання для досягнення цього припинення вогню. Я підозрюю, що якщо він (Кац - ред.) наполягатиме на цій позиції, то буде дуже важко зрозуміти, як ми досягнемо цього припинення вогню, оскільки триває гостра дискусія щодо ступеня виведення армії Ізраїлю з Гази", - зазначив він.

На запитання, чи вживе він подальших заходів проти Ізраїлю, якщо війна в Газі продовжуватиметься, він відповів: "Так, ми це зробимо".

У травні Леммі оголосив, що Британія призупинить переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем та вживе інших каральних заходів, включаючи запровадження санкцій проти поселенців на Західному березі річки Йордан, у відповідь на політику Ізраїлю під час війни.