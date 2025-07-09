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У Трампа сказали, когда может быть достигнута сделка о прекращении огня в Газе

Среда 09 июля 2025 01:20
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У Трампа сказали, когда может быть достигнута сделка о прекращении огня в Газе Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что надеется достичь сделки о прекращении огня в Газе к концу недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как ожидается, позже на этой неделе Уиткофф отправится в Катар для участия в переговорах о прекращении огня.

По его словам, переговорщика удалось добиться прогресса в преодолении спорных моментов и решении оставшихся вопросов. Также он добавил, что в рамках обсуждаемой сделки ожидается освобождение до 10 живых и десяти погибших заложников.

"Сейчас мы ведем непрямые переговоры, и у нас было четыре вопроса, а теперь, после двух дней непрямых переговоров, остался один. Поэтому мы надеемся, что к концу этой недели мы достигнем соглашения, которое позволит нам заключить 60-дневный режим прекращения огня", - сказал Уиткофф.

Израильский источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что нерешенным вопросом являются карты отвода израильских войск после вступления в силу режима прекращения огня. Согласно последнему предложению, Армия обороны Израиля должна была б вывести войска из некоторых районов северной части Газы в первый день прекращения огня и из некоторых районов южной части - на седьмой день.

Однако конкретные карты были оставлены на усмотрение переговоров между Израилем и ХАМАС, что является особенно сложным вопросом, учитывая противоположные позиции.

Израиль ясно дал понять, что намерен сохранить контроль над безопасностью в Газе в любом послевоенном плане, в то время как ХАМАС хочет прекращения войны и полного вывода израильских войск из осажденного анклава.

Как пишет CNN, Израиль хочет сохранить присутствие в Филадельфийском коридоре, проходящем вдоль границы между Египтом и Газой, чтобы контролировать все, что попадает в этот сектор.

Ранее во вторник (в США еще этот день) Трамп сообщил журналистам, что встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, чтобы обсудить "почти исключительно" ситуацию в Газе.

Эта встреча станет второй за последние несколько дней, что говорит об активизации усилий по прекращению войны между Израилем и ХАМАС.

"Он снова приедет сегодня вечером. Мы говорим о секторе Газа, в основном о секторе Газа прямо сейчас. Мы будем говорить, я бы сказал, почти исключительно о секторе Газа. Мы должны решить эту проблему", - заявил Трамп журналистам на заседании правительства.

Прекращение огня в Газе

Напомним, что накануне инаугурации президента США Дональда Трампа в январе, между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о прекращении огня, а также освобождении заложников.

Однако в середине марта стороны вновь начали боевые действия, и в настоящее время идут переговоры новой сделке. Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия по остановке огня. ХАМАС позитивно отреагировал на предложение, и тоже выразил согласие на переговоры.

Напомним, что по данным Euractiv, ЕС на следующей неделе представит странам-членам блока варианты санкций против Израиля. Ограничения планируют ввести из-за нарушения прав человека в Газе.

Кроме того, вчера глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что если в ближайшее время в Газе не будет прекращения огня, тогда Лондон примет дальнейшие меры против Израиля.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп Стив Уиткофф Сектор Газа
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