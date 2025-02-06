У Трампа розглядають реформу ВООЗ з призначенням американця на керівну посаду, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними анонімних джерел видання, адміністрація Трампа розглядає план реформи Всесвітньої організації охорони здоров'я, включно з призначенням американця на посаду керівника. Такі зміни будуть націлені на те, щоб зберегти членство США в глобальному агентстві охорони здоров'я.

У документі, який передали радникам президента Дональда Трампа перед його інавгурацією 20 січня, рекомендували, щоб Сполучені Штати швидко оголосили про вихід із ВООЗ і ухвалили "радикально новий підхід" до роботи з агентством, зокрема й висування американського чиновника на посаду генерального директора, коли термін повноважень Тедроса Адханома Гебреєсуса завершиться 2027 року.

Примітно, що указ Трампа про вихід із ВООЗ став одним із його перших політичних кроків після вступу на посаду. Це своєю чергою призведе до того, що до січня 2026 року глобальне агентство охорони здоров'я позбудеться свого найбільшого спонсора.

Сполучені Штати є найбільшим фінансовим спонсором ВООЗ, щорічно вносячи близько 18% від загального обсягу фінансування, що складається з 400 мільйонів доларів у вигляді добровільних внесків і 130 мільйонів доларів у вигляді нарахованих внесків, які виплачуються країнами-членами залежно від розміру їхніх емісійних внесків.

Указ звинувачує організацію в неправильному управлінні пандемією COVID-19 і надмірному впливі інших країн, що ВООЗ заперечує.

Однак пізніше Трамп заявив, що США можуть повернутися, якщо ВООЗ "наведе лад", проте так і не уточнив, що для цього буде потрібно.

Прессекретар Білого дому Куш Десаї в заяві для Reuters зауважив, що адміністрація Трампа "продовжить аналізувати поточні процеси та органи охорони здоров'я, щоб провести необхідні реформи". Водночас він не став коментувати будь-які обговорення, що стосуються ВООЗ.

Пропозиція до ВООЗ від США

Видання повідомляє, що у пропозиції, складеній зовнішнім експертом з питань політики на прохання перехідної групи Трампа, робиться висновок, що ВООЗ стала "найбільш хаотичним, найменш ефективним агентством ООН".

Документ із пропозицією передбачає призначення 2025 року спеціального посланника США, підзвітного Трампу і Білому дому, який куруватиме переговори з ВООЗ про можливі реформи до виходу з організації, запланованого на наступний рік.

Наразі координацією діяльності ВООЗ займаються Державний департамент і Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб. Посланець домагатиметься того, щоб уперше в історії глобального агентства охорони здоров'я його очолив представник США.

"Формальних причин для цього немає, а відсутність американського керівництва в керівництві ВООЗ стала найважливішим фактором розтрати американських коштів і зниження ефективності роботи організації", - йдеться в пропозиції.

Водночас, за словами директора ВООЗ із трансформації Сьорена Брострема, будь-яка країна-член може запропонувати кандидатуру генерального директора і наполягати на своєму кандидаті. Виконавча рада ВООЗ відбирає короткий список претендентів, і кандидат, який набрав щонайменше дві третини голосів країн-членів, обирається на цю роль.