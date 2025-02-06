У Трампа рассматривают реформу ВОЗ с назначением американца на руководящую должность, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным анонимных источников издания, администрация Трампа рассматривает план реформы Всемирной организации здравоохранения, включая назначение американца на должность руководителя. Такие изменения будут нацелены на то, чтобы сохранить членство США в глобальном агентстве здравоохранения.

В документе, который передали советникам президента Дональда Трампа перед его инаугурацией 20 января, рекомендовали, чтобы Соединенные Штаты быстро объявили о выходе из ВОЗ и приняли "радикально новый подход" к работе с агентством, включая выдвижение американского чиновника на должность генерального директора, когда срок полномочий Тедроса Адханома Гебрейесуса завершится в 2027 году.

Примечательно, что указ Трампа о выходе из ВОЗ стал одним из его первых политических шагов после вступления в должность. Это в свою очередь приведет к тому, что к январю 2026 года глобальное агентство здравоохранения лишится своего крупнейшего спонсора.

Соединенные Штаты являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, ежегодно внося около 18% от общего объема финансирования, состоящего из 400 миллионов долларов в виде добровольных взносов и 130 миллионов долларов в виде начисленных взносов, которые выплачиваются странами-членами в зависимости от размера их эмиссионных взносов.

Указ обвиняет организацию в неправильном управлении пандемией COVID-19 и чрезмерном влиянии других стран, что ВОЗ отрицает.

Однако позже Трамп заявил, что США могут вернуться, если ВОЗ "наведет порядок", однако так и не уточнил, что для этого потребуется.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи в заявлении для Reuters отметил, что администрация Трампа "продолжит анализировать текущие процессы и органы здравоохранения, чтобы провести необходимые реформы". В то же время он не стал комментировать любые обсуждения, касающиеся ВОЗ.

Предложение в ВОЗ от США

Издание сообщает, что в предложении, составленном внешним экспертом по вопросам политики по просьбе переходной группы Трампа, делается вывод, что ВОЗ стала "наиболее хаотичным, наименее эффективным агентством ООН".

Документ с предложением предусматривает назначение в 2025 году специального посланника США, подотчетного Трампу и Белому дому, который будет курировать переговоры с ВОЗ о возможных реформах до выхода из организации, запланированного на следующий год.

Сейчас координацией деятельности ВОЗ занимаются Государственный департамент и Министерство здравоохранения и социальных служб. Посланник будет добиваться того, чтобы впервые в истории глобального агентства здравоохранения его возглавил представитель США.

"Формальных причин для этого нет, а отсутствие американского руководства в руководстве ВОЗ стало важнейшим фактором растраты американских средств и снижения эффективности работы организации", - говорится в предложении.

В то же время, по словам директора ВОЗ по трансформации Сьорена Брострема, любая страна-член может предложить кандидатуру генерального директора и настаивать на своем кандидате. Исполнительный совет ВОЗ отбирает короткий список претендентов, и кандидат, набравший не менее двух третей голосов стран-членов, избирается на эту роль.