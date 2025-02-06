У Трампа рассматривают реформу ВОЗ с назначением американца на руководящую должность, - Reuters
Администрация Трампа рассматривает возможность реформирования ВОЗ. План среди прочего предусматривает поиск нового руководителя среди американцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным анонимных источников издания, администрация Трампа рассматривает план реформы Всемирной организации здравоохранения, включая назначение американца на должность руководителя. Такие изменения будут нацелены на то, чтобы сохранить членство США в глобальном агентстве здравоохранения.
В документе, который передали советникам президента Дональда Трампа перед его инаугурацией 20 января, рекомендовали, чтобы Соединенные Штаты быстро объявили о выходе из ВОЗ и приняли "радикально новый подход" к работе с агентством, включая выдвижение американского чиновника на должность генерального директора, когда срок полномочий Тедроса Адханома Гебрейесуса завершится в 2027 году.
Примечательно, что указ Трампа о выходе из ВОЗ стал одним из его первых политических шагов после вступления в должность. Это в свою очередь приведет к тому, что к январю 2026 года глобальное агентство здравоохранения лишится своего крупнейшего спонсора.
Соединенные Штаты являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, ежегодно внося около 18% от общего объема финансирования, состоящего из 400 миллионов долларов в виде добровольных взносов и 130 миллионов долларов в виде начисленных взносов, которые выплачиваются странами-членами в зависимости от размера их эмиссионных взносов.
Указ обвиняет организацию в неправильном управлении пандемией COVID-19 и чрезмерном влиянии других стран, что ВОЗ отрицает.
Однако позже Трамп заявил, что США могут вернуться, если ВОЗ "наведет порядок", однако так и не уточнил, что для этого потребуется.
Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи в заявлении для Reuters отметил, что администрация Трампа "продолжит анализировать текущие процессы и органы здравоохранения, чтобы провести необходимые реформы". В то же время он не стал комментировать любые обсуждения, касающиеся ВОЗ.
Предложение в ВОЗ от США
Издание сообщает, что в предложении, составленном внешним экспертом по вопросам политики по просьбе переходной группы Трампа, делается вывод, что ВОЗ стала "наиболее хаотичным, наименее эффективным агентством ООН".
Документ с предложением предусматривает назначение в 2025 году специального посланника США, подотчетного Трампу и Белому дому, который будет курировать переговоры с ВОЗ о возможных реформах до выхода из организации, запланированного на следующий год.
Сейчас координацией деятельности ВОЗ занимаются Государственный департамент и Министерство здравоохранения и социальных служб. Посланник будет добиваться того, чтобы впервые в истории глобального агентства здравоохранения его возглавил представитель США.
"Формальных причин для этого нет, а отсутствие американского руководства в руководстве ВОЗ стало важнейшим фактором растраты американских средств и снижения эффективности работы организации", - говорится в предложении.
В то же время, по словам директора ВОЗ по трансформации Сьорена Брострема, любая страна-член может предложить кандидатуру генерального директора и настаивать на своем кандидате. Исполнительный совет ВОЗ отбирает короткий список претендентов, и кандидат, набравший не менее двух третей голосов стран-членов, избирается на эту роль.
США вышли из ВОЗ
Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ.
Он также аннулировал письмо прошлого президента Джо Байдена к генсеку ООН (от 20 января 2021 года) об отмене действия указа Трампа во время первой каденции о начале процедуры выхода страны из ВОЗ.
Примечательно, что вслед за Трампом президент Аргентины Хавьер Милей также решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Решение принято из-за "глубоких разногласий в управлении здравоохранением".
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