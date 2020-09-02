У Трампа резко отреагировали на идею сноса памятников Колумбу и Вашингтону

Администрация Дональда Трампа подвергла резкой критике отчет рабочей группы по сооружениям и памятникам в округе Колумбия, опубликованный мэром Вашингтона Мюриэль Баузер. Согласно рекомендациям рабочей группы, в стилице США могут быть демонтированы памятники Джорджу Вашингтону, Христофору Колумбу и Эндрю Джексону, а также Мемориал Джефферсона.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

"Среди многих других смехотворных рекомендаций радикально-либеральный мэр Вашингтона, округ Колумбия, повторяет ту же историю левых, которая использовалась для подстрекательства опасных бунтов, нацеленных на уничтожение нашей истории и нашего великого наследия", - говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что Вашингтон по праву заполнен "бесчисленными памятниками, мемориалами и статуями в честь мужчин и женщин, построивших эту страну".

"Президент Дональд Трамп считает, что эти места следует сохранять, а не сносить; уважать, а не ненавидеть; и передавать из поколения в поколение. Безответственные рекомендации мэра ни к чему не приведут, пока президент Трамп находится в Белом доме", - говорится в заявлении.

Напомним, в июле 2020 года мэр Вашингтона Мюриэл Баузер создала рабочую группу, которой было поручено изучить историческое наследие округа Колумбия, чтобы определить, участвовали ли эти люди в притеснении афроамериканцев и других этнических меньшинств, или способствовали созданию системного расизма в США.

В опубликованном 1 сентября отчете группы "не отвечающими ценностям округа Колумбия" названы мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого.

Отметим, борьба с памятниками в США началась на фоне протестов против полицейского насилия и расизма после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Из-за протестов в Нью-Йорке демонтируют конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории.

Также сообщалось, что демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джексона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне.