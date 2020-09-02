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В США могут убрать памятники Колумбу и Вашингтону

Вашингтон, Среда 02 сентября 2020 04:31
В США могут убрать памятники Колумбу и Вашингтону
Фото: флаг США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: РБК-Украина

В Вашингтоне могут убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов. "Не отвечающими ценностям округа Колумбия", где находится столица США, названы памятники Джорджу Вашингтону, Христофору Колумбу и Эндрю Джексону, а также Мемориал Джефферсона.

Об этом говорится в рекомендациях рабочей группы, созданной мэром Вашингтона Мюриэл Баузер, о переименовании зданий и общественных пространств, а также о сносе памятников.

Члены рабочей группы оценивали исторических деятелей по критериям: участие в рабстве, системный расизм, жестокое обращение или действия, которые подавляли равенство для цветных, женщин и ЛГБТ-сообществ, а также нарушение закона "О правах человека в округе Колумбия".

Городским властям рекомендуют обратиться к федеральному правительству с предложением убрать, перенести или "контекстуализировать" (то есть добавить пояснения) такие всемирно известные памятники, ставшими символами столицы страны, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента Джорджа Вашингтона), памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого.

Также предлагается переименовать 21 школу, девять зданий и 12 парков, скверов и площадок, названных в честь знаменитых государственных деятелей.

Комиссия была создана по распоряжению мэра города в июле на фоне массовых протестов в США против расизма. В рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые легли в основу рекомендаций.

Напомним, протесты в США против полицейского насилия и расизма начались после того, как в Миннеаполисе при задержании правоохранителями умер темнокожий житель города Джордж Флойд.

По всей территории США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Из-за протестов в Нью-Йорке демонтируют Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории.

Также сообщалось, что демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джексона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости заявил, что не позволит "разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".

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