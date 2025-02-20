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У Трампа прокоментували шанси на досягнення мирної угоди щодо України

Фото: Майкл Волц (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що зараз триває робота над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. Також він розповів, яким буде наступний крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми працюємо з усіх боків, і наступним кроком буде створення технічних груп для обговорення більш детальних деталей", - сказав Волц, відповідаючи на відповідне запитання щодо шансів.

Також радник із нацбезпеки поінформував, що наступного тижня США відвідає президент Франції Еммануель Макрон.

Це відбувається в той час, коли лідери Європи висловлюють занепокоєння, що США обходять їх у своїх спробах домовитися з РФ про мир в Україні, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше Волц заявив, що президент США збирається якомога швидше врегулювати завершення війни Росії проти України і що він налаштований покінчити з війною назавжди.

Зазначимо, що днями, 18 лютого, відбулася зустріч між представниками Вашингтона і Кремля в Ер-Ріяді щодо завершення війни в Україні. До складу американської делегації увійшов Майк Волц. Після завершення зустрічі він знову нагадав, що Трамп ясно висловив своє бажання покласти край війні.

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