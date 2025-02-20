У Трампа прокомментировали шансы на достижение мирного соглашения по Украине

"Мы работаем со всех сторон, и следующим шагом будет создание технических групп для обсуждения более детальных деталей", - сказал Волц, отвечая на соответствующий вопрос касаемо шансов.

Также советник по нацбезопасности проинформировал, что на следующей неделе США посетит президент Франции Эммануэль Макрон.

Это происходит в то время, когда лидеры Европы выражают беспокойство, что США обходят их в своих попытках договориться с РФ о мире в Украине, отмечает издание.