У Трампа помилково розіслали українцям наказ покинути США

Кілька українців, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, цього тижня отримали електронного листа. У ньому йшлося про те, що їхній статус анульовано і вони мають сім днів, щоб покинути країну, інакше їх знайде федеральний уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Якщо ви негайно не покинете територію Сполучених Штатів, щодо вас можуть бути вжиті заходи правоохоронних органів, які призведуть до вашого видворення з країни. Повторно повідомляємо: (Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) - ред.) анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах", - йшлося в листі, надісланому в четвер.
Наступного дня, у п'ятницю, прессекретар DHS заявив, що електронного листа надіслали помилково, і що гуманітарну програму для українців, створену після вторгнення РФ у 2022 році, не було скасовано.
Крім того, того самого дня DHS розіслало додаткове повідомлення, в якому повідомлялося, що наказ був помилковим, і "умови вашого гуманітарного статусу, виданого раніше, наразі залишаються без змін". Поки незрозуміло, скільки українців отримали помилковий лист.
Нагадаємо, минулого місяця агентство Reuters писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового легального статусу близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією. Такий крок нібито може бути прийнятий Штатами вже у квітні. Це, своєю чергою, потенційно може призвести до депортації українських громадян.
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