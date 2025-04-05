У Трампа помилково розіслали українцям наказ покинути США

"Якщо ви негайно не покинете територію Сполучених Штатів, щодо вас можуть бути вжиті заходи правоохоронних органів, які призведуть до вашого видворення з країни. Повторно повідомляємо: (Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) - ред.) анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах", - йшлося в листі, надісланому в четвер.

Наступного дня, у п'ятницю, прессекретар DHS заявив, що електронного листа надіслали помилково, і що гуманітарну програму для українців, створену після вторгнення РФ у 2022 році, не було скасовано.

Крім того, того самого дня DHS розіслало додаткове повідомлення, в якому повідомлялося, що наказ був помилковим, і "умови вашого гуманітарного статусу, виданого раніше, наразі залишаються без змін". Поки незрозуміло, скільки українців отримали помилковий лист.